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Sağlık evi yaptıran hayırsever 1 ay sonra vefat etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.12.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, hayırsever Mehmet Sarıaltın (85) tarafından yaptırılan ve Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından açılışı yapılan Sağlık Evi’nin sevinci, 1 ay sonra hayırsever Sarıaltı’nın ölümü ile hüzne dönüştü.Demirciköy Mahalle Muhtarı İhsan Mutlu, iki erkek evladı olan hayırsever Sarıaltın’ın ölmeden önce görmeyi çok arzu ettiği Kocapınar mahallesindeki Sağlık Evi’nde, ‘Mehmet ve Dudu Sarıaltın’ın adının yaşatılacağını ifade etti.Hayırsever’in oğlu Ayhan Sarıaltın, babası ve annesi ile gurur duyduğunu, duacı olduğunu belirtti.

Sağlık evi yaptıran hayırsever 1 ay sonra vefat etti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, hayırsever Mehmet Sarıaltın (85) tarafından yaptırılan ve Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından açılışı yapılan Sağlık Evi’nin sevinci, 1 ay sonra hayırsever Sarıaltı’nın ölümü ile hüzne dönüştü.
Demirciköy Mahalle Muhtarı İhsan Mutlu, iki erkek evladı olan hayırsever Sarıaltın’ın ölmeden önce görmeyi çok arzu ettiği Kocapınar mahallesindeki Sağlık Evi’nde, ‘Mehmet ve Dudu Sarıaltın’ın adının yaşatılacağını ifade etti.
Hayırsever’in oğlu Ayhan Sarıaltın, babası ve annesi ile gurur duyduğunu, duacı olduğunu belirtti.

Sağlık evi yaptıran hayırsever 1 ay sonra vefat etti

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