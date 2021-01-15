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Sağlık görevlilerinin aşılanmaları sürüyor

15.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Sağlık görevlilerinin aşılanmaları sürüyor

Türkiye’de, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısı Malatya’da da sağlık çalışanlarına vurulmaya devam ediyor.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.

Türkiye’de, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısı Malatya’da da sağlık çalışanlarına vurulmaya devam ediyor.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi. Bu kapsamda, Gözde Sağlık Grubu’nda da sağlık çalışanları aşı oldu.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, "Devlet büyüklerinin sürekli ‘tünelin ucunda ışık göründü’ diyorlardı, çok şükür ışık göründü. Aşının Türkiye genelinde dağıtılmasıyla birlikte umut ışıklarımız iyice belirginleşti” dedi.
Karaman, ilk etapta Türkiye’ye 3 milyon aşının geldiğini kaydederek, “Bilim Kurulu tarafından gruplar şeklinde aşılacak kitleler planlanmıştı. İlk etapta sağlıkçılar aşılama planına dahil edildi. Türkiye’de bir milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanı var. Bir hafta 10 gün içerisinde sağlıkçıların aşılaması tamamlanacak. Bizim hastanemizde de ilk gün aşılamaya rağbet çok fazlaydı. Büyük bir kısmının aşılama çalışması gerçekleştirildi. İnşallah kısa süre içerisinde bütün sağlık çalışanlarımızın aşılarını tamamlayıp, sonraki etaba geçeceğiz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede önemli adımlar attığını ve dünyaya örnek bir mücadele verdiğini dile getiren Karaman, “Her şeyden önce çok sağlam bir sağlık sistemimiz ve altyapımız var. Tabii bunların sevk ve idaresi de çok önemli. Sağlık Bakanlığımız işin başından itibaren çok sıkı bir şekilde konuyu ele aldı. Her aşamasında şeffaf ve son derece ciddi bir şekilde süreci takip ettiler. Bence başarıdaki en önemli faktör bu olsa gerek. Filyasyon ekibi, dünyaya örnek olmuş bir sistem. Sağlık Bakanlığı bu işi çok güzel yürüttü. Sistemimiz tıkanmadan, hasta seçme zorunluluğu içerisinde olmadan bugüne kadar getirdik. Aşı ülkemize geldi ve kitlesel aşılamalar başladı. İnşallah artık bu pandemi tehlikeli olma sürecinden çıkmış bulunuyor ama bir müddet daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına özellikle dikkat edelim” ifadelerini kullandı.
Gözde Akademi Hastanesi’nde ilk aşıyı Başhekim Op. Dr. Bülent Bozyiğit ise, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı. Bakanımız ve Bilim Kurulu üyesi hocalarımız ilk aşıları oldular. Bu kapsamda ilimize de 15 bin CoronaVac aşısı geldi” ifadelerine yer verdi.
Hastanede oluşturulan aşı odasında sağlık çalışanlarına aşılarının yapıldığını ifade eden Bozyiğit, “Ülkemiz bir yıldır korona ile ilgili sıkıntıyı yaşıyor. Son bir yıldır bütün dünyayı kilitleyen, bütün dünyada hareketliliği durduran, insanları sosyal yaşantısından alıkoyan bir sürece girdik. Bu sürecin ortadan kaldırılmasının en önemli yolu aşılama. Uluslararası şirketlerin çalışması ve ülkelerin işbirliğiyle aşı, bir yıldan daha kısa bir sürede insanların hizmetine sunuldu. Bir aşının çalışması ortalama 4-5 yıldan önce değildir ama bu kadar hızlı ve etkin bir halde kullanılmasının en büyük sebebi geçmiş dönemlerdeki kullanılan aşılardan kazanılan tecrübeler, bu virüsün geçmişteki bir takım virüslerle benzerlik göstermesi ve bir takım AR-GE çalışmalarının hızlı bir şekilde geçmesiyle aşı piyasaya sürüldü” sözcüklerini kullandı.
Bozyiğit, birçok ülkenin ‘Acil Kullanım Onayı’ vererek aşılama çalışmalarına başladığını kaydederek, “Hala biraz daha beklemek gerekiyordu ama dünyadaki gidişat çok hoş olmadığı için birçok insanın hayatını kaybetmesi, her geçen gün hasta sayısının çok artması bu süreci biraz hızlandırdı ve ülkeler aşılamaya başladılar. Bu aşamada elimizdeki en büyük silahta bu olduğu için, devletlerde en çok bu işle iç içe olan sağlık personelinden başlamak üzere hayati riskin en yüksek olduğu 65 yaş üstü ve yaşlı grubumuza öncelik tanınmak üzere aşılama sürecine başlandı. Kısa bir süre içerisinde 400 bine yakın sağlık personeli aşılandı” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin iyi bir sağlık altyapısına sahip olduğunu dile getiren Bozyiğit, “Sağlık personellerimizin özverili çalışması bu işin çok hızlı bir şekilde gidebileceğini bize gösterdi. Öyle tahmin ediyorum ki birkaç ay içerisinde yeterli miktarda aşı olursa etkin toplumsal bağışıklık düzeyi dediğimiz yüzde 60’larda bir aşılanma sağlanmış olacak. Yaz ayından itibaren yine maske, mesafe, temizlik ve bir takım şeyler devam edecek ama korkuyla yaşamayacak bir pozisyona geleceğiz. Umarım her şey ülkemiz ve dünya için daha güzel olur” diye konuştu.

Sağlık görevlilerinin aşılanmaları sürüyor

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