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  4. Sağlık görevlisi Büşra, Türk insanını hem duygulandırdı hem gururlandırdı

Sağlık görevlisi Büşra, Türk insanını hem duygulandırdı hem gururlandırdı

EDİRNE HABERLERİ  | 04.03.2020 10:11 | Son Güncelleme

Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz, Yunanistan güvenlik güçlerince atılan gaz bombasından etkilenen çocuklara büyük şefkatle yaptığı müdahaleyle duygulandırdı - Durmaz: "Dünyanın neresine gidersek gidelim çocuk her yerde çocuktur. Amacımız onları mutlu, huzurlu edebilmek. Çocuklar bir taneler, sevimliler"

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya gitmek için sınırda beklerken Yunanistan tarafından atılan gaz bombasına maruz kalanlara şefkatle müdahale eden acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın merhameti duygulandırdı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda yüzlerce düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçmek için bekliyor.

Yunanistan güvenlik güçleri ise jiletli telle tahkim edilmiş barikat kurduğu tampon bölgede bekleyen göçmenlere sık sık gaz bombası atıyor.

Üç gün önce atılan bir gaz bombasından, aralarında bebek ve çocukların da olduğu yüzlerce göçmen etkilendi.

Nefes almakta güçlük çeken pek çok bebek, annelerinin kucağında ambulanslara yetiştirildi.

Bu ambulanslardan birinde müdahaleyi gerçekleştiren acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın, nefes almakta güçlük çeken bebek ve çocuklara oksijen vermesi, çikolata dağıtması Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Salih Baran tarafından görüntülendi.

Bu görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çokça beğeni, paylaşım ve tebrik aldı.

- "Bu olaylarda en çok etkilenen çocuklar oluyor"

İstanbul 112 Pendik 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Büşra Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibinin gönüllü olarak bu görevi istediğini söyledi.

112 ekibinin alandan çıkışı sırasında Yunan askerlerinin düzensiz göçmenlere biber gazı ile müdahale ettiğini anlatan Durmaz, "Bu alanda çok fazla çocuk ve bebek vardı. Ambulansın etrafını çevreleyerek bizi durdurdular. Yetişkin vakalar da vardı. O sırada ekip arkadaşım Tansu durumu kötü olan bir bebekle ilgilendi. Diğer ekip arkadaşım Murat yetişkin hastalarla ilgilenirken, ben de hızlı bir şekilde bütün bebek ve çocukların müdahalelerini tamamladım." diye konuştu.

Durmaz, bu tür görevlere giderken çocukları sevindirebilmek adına her zaman yanlarında çikolata götürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ağladıkları ve üzüldükleri için mutlu olsunlar, yüzlerinde tebessüm olsun diye hepsine birer çikolata ikramında bulundum. Bu meslek vicdan ya da merhamet duygusu olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Allah'a şükür biz bunları barındırıyoruz. Burada çalışan bütün gönüllü arkadaşlarım aynı duygudalar. Polis olsun, asker olsun... Bu olaylarda en çok etkilenen çocuklar oluyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim çocuk her yerde çocuktur. Onları mutlu, huzurlu edebilmekti amacımız. Çocuklar bir taneler, sevimliler."

Yunan askerlerinin gaz saldırısından kendilerinin de etkilendiğini vurgulayan Durmaz, "Ama sağ olsun Başhekimimiz Uzman Dr. Yusuf Uğurlu bize hemen ertesi sabah gaz maskeleri ulaştırdı. Şu an daha sağlıklı şekilde müdahalede bulunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Büşra Durmaz düzensiz göçmenler Türk insanı

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