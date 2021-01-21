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Sağlık İl Müdürü Bilge ve Başhekim Pala’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

21.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Sağlık İl Müdürü Bilge ve Başhekim Pala’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştüler.
Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Bilge, pandemi döneminde yürütülen çalışmalar ve aşılama süreci hakkında bilgiler verdi. Pandemi döneminde Eskişehir OSB’nin desteğini her zaman yanlarında gördüklerini aktaran Bilge, desteklerinden dolayı Başkan Nadir Küpeli’ye teşekkür etti.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, “Zor ancak çok onurlu bir görev ifa ediyorsunuz. Canınızı ortaya koyarak ailelerinizden ve sevdiklerinizden feragat ederek sadece ve sadece görev aşkıyla çalışıyorsunuz. Hele ki salgın döneminde bunu çok daha net gördük. Görevini fedakârlıkla yerine getiren; zorlu koşullarda çalışan, ihtiyacımız olduğu anlarda bizlere umut ve destek olan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Başkan Küpeli kurum olarak fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı. Başkan Küpeli ziyaretlerinden dolayı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkürlerini iletti.

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