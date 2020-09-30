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Sağlık kahramanlarına modern yol desteği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe belediyesi, 10 yıl sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alanı sıcak asfalt ile döşeyerek kullanışlı hale getirdi.Diyarbakır’ın Bağlar ilçe belediyesi, sağlık kuruluşlarının bulunduğu bölgelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe belediyesi, 10 yıl sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alanı sıcak asfalt ile döşeyerek kullanışlı hale getirdi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçe belediyesi, sağlık kuruluşlarının bulunduğu bölgelere hizmet götürmeye devam ediyor. Bölge hastanesi konumundaki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alan hastanenin hizmete girdiği tarihten beri ilk kez asfaltlandı. 1 kilometrelik alan 700 ton asfalt döşemesi yapılarak sağlık çalışanları ve vatandaşlar için modern bir görüntüye kavuşturularak ulaşıma elverişli hale getirildi. Hastane bahçesi yapılan hizmet ile güzel bir görüntü kazanırken, hastane çalışanları ve vatandaşlar anlamlı buldukları hizmet nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Sağlık kahramanlarına destek olmak vicdani sorumluluğumuz”
Sağlık emekçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi vicdani bir sorumluluk olarak kabul ederek bu yönde hizmetler yaptıklarını belirten Bağlar İlçe Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, sağlık camiasına yönelik hizmetleri devam ettireceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Sağlık çalışanlarımızın değeri, dünyayı etkisi altına alan ve insanlık için yüzyılın felaketi olan korona virüs salgını nedeniyle artmış durumda. Onların moralini yüksek tutmak, yaşam koşullarını elverişli hale getirmek hepimizin görevidir. Biz bunu vicdani bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. 10 yıllık geçmişi bulunan ve sağlık alanında önemli bir misyon üstlenen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizin bahçesini ve bulunduğu alanı yenilemek bize nasip oldu. Sağlık kahramanlarına yönelik desteğimiz her alanda devam edecek” dedi.

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