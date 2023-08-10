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Sağlık Kent Konutları ekim ayında teslim edilecek

10.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de sağlık personeli için projelendirilen Sağlık Kent Konutları’ndaki dairelerin ekim ayında hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Sağlık Kent Konutları ekim ayında teslim edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları için projelendirilen Sağlık Kent Konutları’nda ilerleme yüzde 90’ları aştı. Ekim ayında daireler hak sahiplerine teslim edilecek. Kent konutları inceleyerek değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, sağlık çalışanlarının merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Ekim ayı içerisinde dairelerin hak sahiplerine tesliminin başlayacağını söyleyen Gündoğdu, "Binaları ve dairelerin içini inceledik. Daireler teslim edilebilir duruma gelmiş. Mutfak dolapları takılmış. Kartonpiyerler yapılmış. Gayet güzel, butik , 3+1 dairelerimiz var. Dairelerimizin hak sahipleri zaten belli. Dairelerine bir an önce kavuşmak için onlar da heyecanlanıyordur. Daireleri teslim ettiğimizde biz de mutlu olacağız.Pandemi döneminde Tahir Büyükakın başkanımızın talimatıyla sağlıkçılarımız için böyle bir proje gündeme geldi. Kent Konut şirketimiz tarafından proje yürütüldü. Şimdiden sağlık çalışanlarımıza ve diğer hak sahiplerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

36 bin 93 metrekare alanda hayata geçirilen projede 69,86 metrekarelik 1+1, 88,5-98 metrekarelik 2+1, 132,5-135,13 metrekarelik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan, 915 metrekaresi çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 36 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak.

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