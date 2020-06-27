Sağlık Müdürlüğü ilçe ve köylerde sağlık merkezleri açtı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçe ve köylerde sağlık evleri hizmette açıldı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez Zeydan Mahallesi, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile Narlıdere ve Bölükyazı köylerinde yeni sağlık evlerinin hizmete açıldı. Vatandaşların sağlık hizmetinden daha rahat faydalanması için sağlık merkezleri açılıyor. Özellikle nüfusunun fazla olduğu ve merkezi konumunda bulunan köylere sağlık evleri açılırken, ilçelerde de sağlık hizmetlerinin daha geniş bir yelpazeye yayılmasını sağlamak için sağlık merkezlerinin sayıları artırılıyor. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla açılan 9’uncu aile sağlık merkezinde ilk aşamada 2 hekim ve 2 hemşire görev yapacak. Nüfus artış hızına göre sayı 4 hekime çıkarılması planlanıyor. Mutki ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanması için ilçede 4’üncü sağlık merkezi açıldı. Bitlis Merkez Bölükyazı köyü, Narlıdere köyü ve Zeydan Mahallesi’nde sağlık evi açılarak vatandaşların hizmetine konuldu.



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