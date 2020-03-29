Sağlık müdürlüğü uyardı: "İlk önce 184’ü arayın"

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan uyarıda, korona virüsünden şüphelenen kişilerin ilk olarak 184 danışma hattını aramaları gerektiği belirtildi.

Yapılan uyarıda gerekmedikçe hastanelerin acil servislerine gidilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, korona virüsü taşıdığından şüphe duyan insanların ilk olarak 184 danışma hattını aramaları gerektiği, önerilmediği sürece hastanelere gidilmemesi gerektiği belirtildi. İnsanların hastaneye yoğun bir şekilde gelmesi durumunda daha çok kişiye bulaşabileceğine dikkat çeken uyarıda, evde kalınması gerektiği de belirtildi.

