Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, kan ve plazma bağışı için çağrıda bulundu. Covid-19’dan tedavi görüp iyileşen bireylerden elde edilen plazmaların da salgın sürecinde önemi bir rol oynadığını ifade eden Dr. Kaçar, Covid-19 tedavisi tamamlanıp iyileşen vatandaşları da plazma bağışı yapmaya davet etti.

Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’de son aylarda kan bağış oranı düşerken, plazma bağışı ile de salgın hastalığın tedavi süreci başladı. Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar ise basın açıklaması yaparak kan ve plazma bağışı çağrısında bulundu. ‘Sen iyileştin şimdi plazma bağışınla iyileştirme sırası sende Kula’ sloganıyla Covid-19 sürecinde tedaviye başlanan plazma bağışına da çağrıda bulunan Dr. Kaçar, kan ve plazma bağışı ile ilgili bilgiler de verdi.

Kan bağışında bulunabilecek bireylerin 18-65 yaş arasında olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dr. Kaçar, "18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. 19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir. Kişi kan bağışı için başvurduğunda mutlaka sorgulama formundaki kişisel ve sağlıkla ilgili soruları eksiksiz cevaplandırmak ve bu formu bizzat onaylamak zorundadır. Sorulan sorular kan bağışımızın ve kanı alacak hasta sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Kan bağışlamanın sağlığa herhangi bir yararı olduğuna dair bilimsel bir çalışma yoktur. Kan bağışının bağışçıya en önemli faydası hiç tanımadığı üç kişinin hayatını kurtarmaktır. Erkekler 90 günde bir ve kadınlar 120 günde bir olmak üzere belirlenen aralıklarda kan bağışında bulunabilir. Türk Kızılay’a gönüllü olarak bağışlanmış olan kanlar laboratuvar testlerinden geçerler. Eşzamanlı olarak 3 bileşene ayrılarak uygun koşullarda saklanırlar. 1 ünite tam kan, 3 kişiye can olur. Bu süreçte kesinlikle hasta ve hasta yakınından herhangi bir ücret talep edilmez. Alınan bütün kanlara HIV, Hepatit B-C ve Sifiliz testleri uygulanmaktadır. Test sonuçlarının ve bağışçı bilgilerinin 3.kişiler ile paylaşılması Kan Kanunu çerçevesinde yasak olup, güvenlik nedeni ile SMS veya e-mail yolu ile bağışçılar ile paylaşamamaktayız. Test sonuçlarınız ile ilgili olumsuz bir durum söz konusu olduğunda kişiye özel bilgilendirme yapılmaktadır. Eğer sonuçlar normal ise herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır. Yine de sonuçlarınızı görmek isterseniz ilgili Kızılay kan merkezine kimliğiniz ile bizzat başvurmanız gerekmektedir. Kan bağışı işlemi boyunca kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve sterildir. Sizler için kullanılan malzemeler işlem sonunda kalite standartlarına uygun şekilde imha edilirler. Bu süreç içerisinde herhangi bir hastalık bulaşının olması söz konusu değildir. Bağışçının telefonu numarasına bağışladıkları kanın bir ihtiyaç sahibi tarafından kullanılmak üzere yola çıktığı bildiren bir SMS gönderilir. Ayrıca bağışçılarımızın doğum günlerinde ve bulundukları bölgede tekrar kampanya düzenlendiğinde bilgilendirme amacıyla SMS gönderilmektedir. Kampanya ve diğer gönderilen SMS’lerimizi almak istemeyen bağışçıların başvuruları hangi kanal ile yaptıklarına bakılmaksızın isteği teyit edilerek Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.