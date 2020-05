Sağlık Müdürlüğünden, Tunceli Belediyesi’ne Korona tepkisi

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korona virüsle ilgili yapılan açıklamada;"Yapılan bu çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar her kesim tarafından övgü ile bahsedilmekte iken tüm emekçi sağlık çalışanlarını görmezden gelen bazı basın yayın organları ve Tunceli Belediyesinin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmelerini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz"denildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüsle ilgili valilik koordinesinde tüm kurumların katılımıyla başarılı çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Tunceli Belediyesi’nin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmeleri üzerine hastalıkla mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü’nden tepki geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Dünya, ülkelerinin yönetim stratejileri ve insanlık adına büyük bir sınavdan geçiyor. Genel Dünya tablosuna baktığımızda ülkemizin her kademesinde köklü ve güçlü devlet duruşunu bizimle birlikte tüm dünya gördü ve görmeye devam ediyor.Sınırlarımız içerisinde tüm ihtiyaç kalemleriyle her santimetreye yetişmekle birlikte onlarca ülkenin de umudu oldu Türkiye. Bu zorlu günlerde elde edilen başarı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesi ve elbette hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız canla başla büyük emekler vermekte. Evini ,ailesini,evlatlarını günlerce görmeden hastanelerde sabahlayan biz hekimler ettiğimiz mesleki yeminle birlikte ülkemiz adına her an her koşulda yer almaya bu ülkenin vatandaşı olarak varız. Şükürler olsun ki devletimizin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucu sevindirici veriler elde etmeye başladık"denildi.