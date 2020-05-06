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Sağlık Müdürlüğünden, Tunceli Belediyesi’ne Korona tepkisi

TUNCELİ HABERLERİ  | 06.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korona virüsle ilgili yapılan açıklamada;"Yapılan bu çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar her kesim tarafından övgü ile bahsedilmekte iken tüm emekçi sağlık çalışanlarını görmezden gelen bazı basın yayın organları ve Tunceli Belediyesinin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmelerini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz"denildi.Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüsle ilgili valilik koordinesinde tüm kurumların katılımıyla başarılı çalışmalar yapıldı.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korona virüsle ilgili yapılan açıklamada;"Yapılan bu çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar her kesim tarafından övgü ile bahsedilmekte iken tüm emekçi sağlık çalışanlarını görmezden gelen bazı basın yayın organları ve Tunceli Belediyesinin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmelerini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz"denildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüsle ilgili valilik koordinesinde tüm kurumların katılımıyla başarılı çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Tunceli Belediyesi’nin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmeleri üzerine hastalıkla mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü’nden tepki geldi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Dünya, ülkelerinin yönetim stratejileri ve insanlık adına büyük bir sınavdan geçiyor. Genel Dünya tablosuna baktığımızda ülkemizin her kademesinde köklü ve güçlü devlet duruşunu bizimle birlikte tüm dünya gördü ve görmeye devam ediyor.Sınırlarımız içerisinde tüm ihtiyaç kalemleriyle her santimetreye yetişmekle birlikte onlarca ülkenin de umudu oldu Türkiye. Bu zorlu günlerde elde edilen başarı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesi ve elbette hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız canla başla büyük emekler vermekte. Evini ,ailesini,evlatlarını günlerce görmeden hastanelerde sabahlayan biz hekimler ettiğimiz mesleki yeminle birlikte ülkemiz adına her an her koşulda yer almaya bu ülkenin vatandaşı olarak varız. Şükürler olsun ki devletimizin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucu sevindirici veriler elde etmeye başladık"denildi.

"İyiki varsın Valim"
Açıklamanın devamında ise:"Ülkemiz ve elbette Tunceli bu sürecin üstesinden hakkıyla geliyor mutluyuz, gururluyuz.Tunceli de hizmet veren biz hekimler bu zorlu günlerde Tunceli’nin her zerresinde gece gündüz yer alıp çözümler ve önlemler konusunda tam anlamıyla varlığını gösteren Sayın Valimiz Tuncay Sonel’e teşekkür etmek ve ‘İyiki varsınız Valim’ demek istiyoruz. Valimiz ve oluşturduğu Vefa Sosyal Destek gruplarındaki özveriyle çalışan arkadaşlarımız eksik bir şey bırakmamakla birlikte fazlasıyla Tunceli sokaklarında varlığıyla vatandaşın kapısını tek tek çaldı, sordu ihtiyaç sahiplerine ulaştı, aşlarını pişirip ulaştırdı, yüreklere dokundu.Yapılan bu çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar her kesim tarafından övgü ile bahsedilmekte iken tüm emekçi sağlık çalışanlarını görmezden gelen bazı basın yayın organları ve Tunceli Belediyesinin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendileri tarafından yapıldığını iddia etmelerini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.Bizler sağlık çalışanları olarak bu süreçte aynı titizlikle çalışmalarımıza özverili ve fedakarca devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

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