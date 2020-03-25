Sağlık Müdürü Açıkgöz, “Tüm hastanelerimizde yeteri kadar maske ve eldiven var”

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Nazilli’de sağlık çalışanlarının maske ve eldiven sıkıntısı yaşadığı iddiaları ile ilgili olarak, “Tüm hastanelerimize yeteri kadar maske ve eldiven dağıtıyoruz. Destek hizmetleri başkanlığımız stokları anlık olarak sürekli takip ve tedarik ediyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bazı internet haber sitelerinde yer alan Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerin sosyal medya paylaşımlarında “Alkış değil, maske istiyoruz” ifadelerini kullanarak, sadece 2 gün yetecek kadar maske ve eldiven kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Dr. Osman Açıkgöz, yaptığı açıklamada; “Aydın’daki tüm hastanelerimize yeteri kadar koruyucu ekipman dağıtıyoruz. Tabi ki ihtiyaç ve kullanılan servis durumuna göre bunları planlıyoruz. Bu planda birim ihtiyacı ve özelliğine göre projekte ediyoruz. Destek hizmetleri başkanlığımız stokları anlık olarak sürekli takip ve tedarik ediyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve acil servislerin ellerinde yeteri kadar hem maske, hem eldiven hem de koruyucu kıyafet var. Bu paylaşımlar özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarının motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Koruyucu ekipmanlarla ilgili bize iletilen hiç bir talebi cevapsız bırakmıyoruz. Nazilli Devlet Hastanesi’ne ise dün sabah 2 bin 828 adet maske gönderildi. 5 bin adette eldiven yollandı. 100 bin adette yeni eldiven ve maske siparişi verildi” diye konuştu.

