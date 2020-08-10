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Sağlık Müdürü Bedir uyardı!

ERZURUM HABERLERİ  | 10.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr.

Sağlık Müdürü Bedir uyardı!

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından Covid-19 konusunda uyardı.
Dr. Bedir paylaşımında, “Sevgili Dostlar, Kıymetli Erzurumlular, Sosyal medyadan düğün, kalabalık piknik ve benzeri görüntüler paylaşıyorsunuz. Zaman zaman açıp bakıyorum. Maske ve sosyal mesafe bize uğramamış sanki! Görüntülerden kaç kişinin bir hafta sonra Covid servisine geleceklerini sayıyorum!
Bu görüntüler sağlık çalışanlarının şevkini kırıyor, emekler boşa gidiyor. Üzülüyorum onlar için, sizler için. Yapmayın! Çok genç yaşlarda ağır hastalarımız var, virüs kimseyi ayırmıyor ve hiç şakası yok.
Yapmayın! Kendinizi, sevdiklerinizi, hepimizi koruyun ve sağlık çalışanlarına omuz verin. Biz beraber güçlüyüz” uyarısında bulundu.

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