YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Sağlık Müdürü Bursa’ya veda etti

Sağlık Müdürü Bursa’ya veda etti

BURSA HABERLERİ  | 23.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Bursa’da yaklaşık 11 aydır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm.

Sağlık Müdürü Bursa’ya veda etti

Bursa’da yaklaşık 11 aydır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa’ya veda etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bursa’ya veda eden Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, şu cümlelere yer verdi;
"Yaklaşık 11 aydır yürüttüğüm Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevimi dün tecrübeli Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a devrettim. Bu göreve beni layık gören Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Göreve başladıktan kısa süre sonra yeni tanımaya başladığım ekibimle yeni tanımaya çalıştığım Bursa’da Korona virüs salgını ile mücadeleye başladık. Tüm bilgi ve gayretimizle işe sarılarak en iyisini yapmaya çalıştık. Destek ve köstekler oldu. Rabbim hepsini miskal miskal kaydetti. Gelinen süreçte bana desteğini esirgemeyen ve hep yanımda hissettiren Bursa Valisi Yakup Canbolat’a öncelikli şükranlarımı arz ederim. Allah kendisinden razı olsun. İlk günden itibaren beni ve teşkilâtımı sahiplenerek destek veren basta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan’a, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Saraç’a BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Mustafa Özsoy olmak üzere vali yardımcılarına, ilçe kaymakamlarına, tüm il müdürü arkadaşlarıma, sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kayserispor’a sevindirici haber
Kayserispor’a sevindirici haber
İzmir’de kısa dönem askerler yemin etti
İzmir’de kısa dönem askerler yemin etti

Bursa Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:53
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Demirci Eczanesi
Nilufer
Demirci Eczanesi
Nilufer
Demirci Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
(özel Haber) Kitap Kurtlarına Dondurma Jesti
(özel Haber) Kitap Kurtlarına Dondurma Jesti
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.