YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.02.2020 07:55 | Son Güncelleme

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Erzincan’da dün öğle saatlerinde Üzümlü ilçesi Erzincan- Erzurum kara yolunun 20. kilometresindeki Avcılar mevkiinde buzlanmadan dolayı otobüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 54 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giderek yaralıları ziyaret etti. Hastane yöneticileri ve hekimlerden yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hirik, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Refahiye'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiRefahiye'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:40
İkindi
15:22
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

İlginizi Çekebilir

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.