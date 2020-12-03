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Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan Covid-19 açıklaması

KARS HABERLERİ  | 03.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Covid-19 Evde İzlem Önerileri Broşürü’ ile koronavirüse yakalanmış takip ve tedavisine evde devam edilmesine karar verilmiş vatandaşların bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.
Uzman Dr. Lazoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ’Covid-19 Evde İzlem Önerileri Broşürü’ nde belirtilen kurallara dikkat edilirse hastalığın bir başka bireye bulaşma riskini en aza indirmiş ve tedavi sürecini kısa sürede atlatmış oluruz. Ayrıca broşürde hastalıkta sık görülen belirti ve bulgular tekrar hatırlatılmış olup, vatandaşların bahsedilen belirtilerle karşılaşması durumunda yapması gerekenler hatırlatılmıştır” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıların önemine dikkat çeken Lazoğlu, “Covid-19 salgınında Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli mecralarda yapmış olduğu uyarı ve farkındalık çalışmalarına gereken hassasiyeti göstererek bu süreci en az bulaşla atlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

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