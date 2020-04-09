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Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"

SAMSUN HABERLERİ  | 09.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Bafra Devlet Hastanesi’nde korona virüsü (Kovid-19) hastalarının tedavi ve takiplerini sürdüren sağlık çalışanları ile bir araya gelen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.

Bafra Devlet Hastanesi’nde korona virüsü (Kovid-19) hastalarının tedavi ve takiplerini sürdüren sağlık çalışanları ile bir araya gelen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun sağlık camiasının yaşanan zorlu koşullara rağmen dimdik ayaktadır. Tüm vatandaşların evde kalıp, gerekmedikçe sokağa çıkmayarak, sağlık çalışanlarının özverisine karşılık vermesi gerekiyor. Kovid-19 hastalığıyla mücadelede herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandemi hastanelerinden biri olan Bafra Devlet Hastanesi’nde kovid-19 hastalarının tedavi ve takiplerini sürdüren sağlık çalışanlarına yönelik moral ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler konusunda Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ahmet İsmailoğlu’ndan bilgi alan Müdür Oruç, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları yerinde inceledi. Tüm sağlık personellerine özverilerinden dolayı teşekkür eden Oruç, "Samsun sağlık camiasının yaşanan zorlu koşullara rağmen dimdik ayaktadır. Görevini yakın zamanda deprem felaketinde özveriyle yapan sağlık çalışanlarının bugünde her türlü övgünün üzerinde, milletleri için kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor. Ülke çapında gerçekleşen ’Sağlık Çalışanını Alkışla’ kampanyasının tüm sağlık çalışanlarını mutlu etti. Ancak bu yeterli değil. Tüm vatandaşların evde kalıp, gerekmedikçe sokağa çıkmayarak, sağlık çalışanlarının özverisine karşılık vermesi gerekiyor. Kovid-19 hastalığıyla mücadelede herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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