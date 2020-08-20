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Sağlık müdürü Sünnetçioğlu, Bahçesaray devlet hastanesine ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 20.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Sağlık müdürü Sünnetçioğlu, Bahçesaray devlet hastanesine ziyaret etti

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Bahçesaray Devlet Hastanesine ziyaret ederek verilen hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için denetimde bulundu.
Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs tehdidi sürerken, Van’da bulunan hastane yöneticileri ile gerek sağlık müdürlüğünde gerek ilçe ziyaretlerinde bir araya gelip denetimler yaparak sorunları minimize ederek eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor. Yapılan ziyaretleri değerlendiren Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe hastanelerimizde aksaklıkların giderilmesi konusunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımız ve hastane yöneticilerimiz ile sıkı denetimler yapmaktayız. Bu bağlamda Bahçesaray Devlet Hastanemizde yapmış olduğumuz denetimde özellikle hastalar konusunda büyük bir titizlik sağlanmasını istedik. Ayrıca hastane personellerimizin de korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede hasta ziyaretleri temasın azaltılmasına yönelik hastanede yapılan hasta ziyaretleri konusunda bilgilendirmede bulunarak korona virüs karşı daha dikkat etmelerini istedik” dedi.
Ziyaret sırasından muayene için gelen hastalar ile konuşan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak denetimlerin haftanın belirli günlerinde devam edeceğini belirtti.

Sağlık müdürü Sünnetçioğlu, Bahçesaray devlet hastanesine ziyaret etti

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