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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, Saray’daki sağlık tesislerinde incelemede bulundu

VAN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Saray ilçesine yapılan devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Adem Ergioğuz ve Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ile hastane inşaatında incelemede bulundu.
Yapımı üstlenen firma yetkililerinden bilgiler alan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, hastane inşaatının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, poliklinikler ve acil servis olmak üzere 10 yatak kapasiteli olacağını kaydetti. İnşaatın yüzde 84 seviyesine geldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, “25 Temmuz’da hastanenin devralınmasıyla birlikte 15 Ağustos’ta da bir aksaklık çıkmasa kabulü yapılarak açmasını planlamaktayız. Sağlık Bakanlığımızın ilimize vermiş olduğu önemi görüyoruz. İnşaat çalışmalarının bu aşamaya gelmesinde büyük gayret gösteren bütün çalışanlara ve destek veren Sağlık Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, daha sonra hizmet veren aile sağlığı merkezleri (ASM), 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını da ziyaret ederek personelden çalışmaları ile ilgili bilgiler alırken, sahada karşılaştıkları sorunları, beklentileri ve çalışma şartları ile ilgili önerileri de dinledi.

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