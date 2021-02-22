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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan 65 yaş üstü vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısı

22.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan 65 yaş üstü vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 65 yaş üstü vatandaşların korona virüs aşısı olmaları için çağrıda bulundu.
Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı doğrultusunda sağlık çalışanlarının hafta sonu da dahil olmak üzere 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmalarını yaptığını belirterek, “65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilmektedirler. Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak bizim sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler. Ekiplerimiz salgını kontrol altına alabilmek için kar kış demeden gittikleri en ücra köylerde PCR testinin yanı sıra, sırası gelen kişilere korona virüs aşılarını da uygulamaktadırlar. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan veya komşusu olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamalarını evlerinde gerçekleştirmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Aşıların ilk amacı sterilize bağışıklık oluşturmak, yani virüsü kapmamak ve yaymamaktır. İkinci amaç ise vatandaşlarımızı hastalıktan korumaktır. Vatandaşlarımıza çağrım ailelerindeki ileri yaştaki büyüklerinin randevularını alarak korona virüse karşı zaman kaybetmeden aile hekimlerinize veya hastanelere giderek aşılarını yaptırın. Korona virüse karşı şu an elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız. Milletçe normale dönme özlemi çekiyoruz. Tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak özlemini çektiğimiz normal hayatımıza dönebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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