Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ‘dışarı çıkmayın’ önerisi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgınının yaşandığı bugünlerde KOAH hastalarının dışarı çıkmamaları önerisinde bulundu.

Dünya KOAH Günü nedeniyle bir açıklama yapan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaşanan korona virüs salgını sırasında kronik akciğer hastalığı olanların sağlıklı bireylere göre daha fazla risk altında olduğunu söyleyerek, “KOAH, en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak biliniyor. Akciğerlerde bronş adı verilen hava yollarının tıkanmasına ve solunum güçlüğü, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalık olan KOAH, çağımızın en önemli hastalıklarından biri olmaya devam ediyor. KOAH hastaları tıpkı diyabet ve kalp hastalığı olanlar gibi korona virüsün en sık belirtileri olan ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı görüldüğü gibi tercihen aile hekimine başvurmalarını önermekteyiz. KOAH hastalarından, korona virüsten korunmak için diğer tüm sağlıklı bireyler gibi el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmalarını, yeterli ve sağlıklı beslenmelerini, günde yarım saat ev içinde, balkona ya da bahçeye çıkarak egzersiz yapmalarını, yeterli miktarda uyumalarını ve önerilen tedaviyi eksiksiz uygulamalarını istiyoruz” dedi.

