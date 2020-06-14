Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Türkiye’de aşılama çalışmaları sayesinde önlenebilir hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölüm sayılarının oldukça azaldığını kaydeden Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici okul çağındaki çocuklara yönelik yapılan aşı uygulamalarında gerçekleştirilen yeni düzenleme hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, aşıların ve aşı uygulamalarının çok sayıda bulaşıcı hastalığın kontrolünde, bunlara bağlı ortaya çıkan kanser ve kronik hastalıkların önlenmesinde büyük değeri olduğunu ve yapılan aşılarla sağlanan bağışıklama ile her yıl 2-3 milyon insanın ölümünün önlendiğini hatırlattı.

Yeni uygulama 1 Temmuz’da başlıyor

Aşı uygulamalarında yapılan değişiklikler hakkında da bilgi veren Dr. Yemenici, “Ülkemizde ilköğretim 1. sınıfta KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA (difteri-boğmaca-tetanoz-çocuk felci) aşısının pekiştirme dozu; ilköğretim 8. sınıfta Td (tetanoz difteri) aşısının pekiştirme dozu okullarda uygulanmaktadır. İlköğretim 1. sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde, yine okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır. Yeni başlayan bu uygulamaya uyum sağlanması ve izlenmesini kolaylaştırmak için, eş zamanlı olarak 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların hızla bağışıklanmasına olanak vermek amacıyla kademeli bir geçiş öngörülmüştür. İlköğretim 8. sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı ise, 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156. ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır. Söz konusu uygulamalara 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile başlanacaktır.” dedi.