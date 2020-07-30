Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19)’ün en çok aile arasında yayıldığına dikkat çekerek sevincin hüzne dönüşmemesi için kurallara uyulmasını istedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Sizlerin sağlıklı bir bayram geçirmesi için, sağlık çalışanları olarak görevimizin başında olacağız, sizde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs enfeksiyonu nedeniyle bu yıl önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. Bu hassas dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması, hastalığın yayılmaması açısından hayati önem taşımaktadır. Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken tedbirler ile Covid 19 riskini en aza indirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızın korona virüs riskinin yanı sıra kesim esnasında oluşabilecek yaralanmalar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi gibi konularda da dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı ve girişte el antiseptiği kullanmalıdır. Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı vatandaşlar hayvan satış alanlarına girmemelidir. Müşteri ve satıcılar hayvan satış alanlarında maske takmalı ve sosyal mesafeye uymalıdırlar. El teması (tokalaşma) ise kesinlikle olmamalıdır. Sık sık el yıkamalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.” dedi.

“En yakınlarımızla bile sosyal mesafe”

Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi amacıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının bayram ziyaretlerinde hastalıktan korunmada çok büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Yemenici, “Bu önlemlere uyarak korona virüs riskinden uzak bir bayram geçirebiliriz. Bu nedenle yaşlılarımızı ve sevdiklerimizi üzmemek ve üzülmemek adına bayramlaşmalarımızı mümkün olduğunca telefon ve görüntülü konuşma gibi uygulamalar üzerinde yapmak herkes için faydalı olacaktır. Covid-19’un en çok aile arasında yayıldığını unutmamalıyız!” diye konuştu. “Kalabalık ortamlar risk oluşturur”

Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşanacağına dikkat çeken Dr. Yemenici, “Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurbanlarını İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği alanlarda kesmeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskinin azaltıla bilmesi tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymalarıyla sağlanabilir.” dedi.