YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası

Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Erzincan’da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında yetki kavgası yaşandı.Pandemi sürecinde son zamanlarda korona virüs günlük hasta sayısının en çok arttığı iller arasında ilk üçe giren Erzincan’da İl Sağlık Müdürü Hirik ile Başhekim Çimen arasında bugün sabah saatlerinde gerilim yaşandı.Çimen’in kentte yerel yayın yapan bir gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hirik’in kendisini görevden almak istediğini ileri sürdü.Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik’in, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Başhekim Dr.

Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası

Erzincan’da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında yetki kavgası yaşandı.
Pandemi sürecinde son zamanlarda korona virüs günlük hasta sayısının en çok arttığı iller arasında ilk üçe giren Erzincan’da İl Sağlık Müdürü Hirik ile Başhekim Çimen arasında bugün sabah saatlerinde gerilim yaşandı.
Çimen’in kentte yerel yayın yapan bir gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hirik’in kendisini görevden almak istediğini ileri sürdü.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik’in, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen’in koltuğuna oturup “Artık buradan ben sorumluyum” dediği iddia edildi.
Yaşanan gerilimin ardından Başhekim Orhan Çimen’in de, “Görevimin başındayım, ayrılmıyorum” dediği ileri sürüldü.
Yaşanan olaylarla ilgili vatandaşlar da bu pandemi sürecinde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini ifade ettiler.
Öte yandan konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden ve Erzincan Valiliğinden ise resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru

Erzincan Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:52
Öğle
12:24
İkindi
15:58
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

Erzincan Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Derya Eczanesı Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erzincan’da cinayet
Erzincan’da cinayet
Refahiye’de 120 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu Tamamlandı
Refahiye’de 120 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu Tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.