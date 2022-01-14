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"Sağlık ordusu" karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor

14.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlık ordusu" karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor

Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kara rağmen en ücra noktalara giderek vatandaşların Kovid-19 aşılarını uyguluyor.

Kovid-19 ile mücadelede gece gündüz demeden büyük özveri gösteren sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarında da üstün gayret sarf ediyor.

Kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de aşı çalışması yürüten ekipler, olumsuz hava koşullarına karşın sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, Mesudiye ilçesine bağlı Yavşan Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların evine giderek aşılarını uyguladı.

Mesudiye Toplum Sağlık Merkezinde görevli Dr. Sevim Şentürk, Kovid-19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 93 yaşındaki Ahmet Karakoç'un evine mobil aşı ekibiyle birlikte zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hizmet aracıyla gittiklerini belirtti.

Karakoç'un, daha önceki aşı dozlarının yine ekiplerce evinde uygulandığını anlatan Şentürk, "Ahmet beye, eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. Kovid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın, sağlıkla kalın." ifadesini kullandı.

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