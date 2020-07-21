Sağlık ordusunun yeni neferleri için online mezuniyet töreni

19) önlemleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen törende, dereceye giren öğrenciler de açıklandı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni; meslek yüksekokulunun web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Törene, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz ile üniversitenin akademik, idari personeli ve mezun olan öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Müdür Doç. Dr. Yılmaz, sağlık yüksekokullarının ülke ve toplumun sağlığı için çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu sene Covid-19 pandemi nedeniyle uzaktan, çevrimiçi mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz. Yüz yüze olabildiğimiz, birbirimizi kucaklayabildiğimiz bir töreni maalesef gerçekleştiremedik. Bu çevrimiçi törenin gerçekleşmesinde yer alan mezuniyet komitesine çok teşekkür ederim. Bu törenin sizler için çok farklı ve anlamlı olacağına inanıyorum” dedi.

“Sağlık çalışanlarının ne denli önemli bir görev üstlendiklerini bir kez daha gördük”

Öğrencilere seslenen Yılmaz, “Sevgili öğrenciler, iki yıl önce bu yolculuğa başladınız. Acı tatlı anlar yaşadınız, kimi zaman yoruldunuz, başarılarınızla mutlu oldunuz, yeni arkadaşlıklar edindiniz, insanlara dokundunuz. Artık sağlık camiasının içinde yer alacaksınız. Bu süreçte sağlık çalışanlarının ne denli önemli bir görev üstlendiklerini bir kez daha gördük. Umarım vicdanınızın sesini dinleyerek, empati kurarak ve aldığınız eğitimleri pratiğe uygulayarak çalıştığınız ve mutlu olduğunuz bir meslek hayatınız olur. Atatürk’ün bize verdiği bu güzel imkanları kullanarak, bilim ve çağdaşlığın ışığında ilerleyip üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrencilerin takdim edilmesi ile devam edilen törende; dönem birincisinin Tıbbi Dokümantasyan ve Sekreterlik programı öğrencisi Beyza Polat olduğu açıklandı.