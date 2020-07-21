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Sağlık ordusunun yeni neferleri için online mezuniyet töreni

MERSİN HABERLERİ  | 21.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

19) önlemleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen törende, dereceye giren öğrenciler de açıklandı.MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni; meslek yüksekokulunun web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

19) önlemleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen törende, dereceye giren öğrenciler de açıklandı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni; meslek yüksekokulunun web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Törene, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz ile üniversitenin akademik, idari personeli ve mezun olan öğrenciler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Müdür Doç. Dr. Yılmaz, sağlık yüksekokullarının ülke ve toplumun sağlığı için çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu sene Covid-19 pandemi nedeniyle uzaktan, çevrimiçi mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz. Yüz yüze olabildiğimiz, birbirimizi kucaklayabildiğimiz bir töreni maalesef gerçekleştiremedik. Bu çevrimiçi törenin gerçekleşmesinde yer alan mezuniyet komitesine çok teşekkür ederim. Bu törenin sizler için çok farklı ve anlamlı olacağına inanıyorum” dedi.

“Sağlık çalışanlarının ne denli önemli bir görev üstlendiklerini bir kez daha gördük”
Öğrencilere seslenen Yılmaz, “Sevgili öğrenciler, iki yıl önce bu yolculuğa başladınız. Acı tatlı anlar yaşadınız, kimi zaman yoruldunuz, başarılarınızla mutlu oldunuz, yeni arkadaşlıklar edindiniz, insanlara dokundunuz. Artık sağlık camiasının içinde yer alacaksınız. Bu süreçte sağlık çalışanlarının ne denli önemli bir görev üstlendiklerini bir kez daha gördük. Umarım vicdanınızın sesini dinleyerek, empati kurarak ve aldığınız eğitimleri pratiğe uygulayarak çalıştığınız ve mutlu olduğunuz bir meslek hayatınız olur. Atatürk’ün bize verdiği bu güzel imkanları kullanarak, bilim ve çağdaşlığın ışığında ilerleyip üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.
Dereceye giren öğrencilerin takdim edilmesi ile devam edilen törende; dönem birincisinin Tıbbi Dokümantasyan ve Sekreterlik programı öğrencisi Beyza Polat olduğu açıklandı.

“Bir insana dokunmak, bir hayata dokunmaktır”
Dönem ikincisi Tıbbi Laboratuvar programı öğrencisi Burcu Demir ise tüm mezun arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Demir, “Bugün okul ikincisi olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020 mezunlarını temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Bizler bu süreçte amaçlarımıza ulaşmak, iyi bir meslek sahibi olabilmek, sahip olduğumuz mesleklerin sorumluluklarını taşıyabilmek ve faydalı işler yapabilmek adına emek harcadık. Bir insana dokunmak, bir hayata dokunmaktır. Dokunacağımız binlerce hayat, aydınlatacağımız karanlıklar, şefkatle tutacağımız eller, rahatlatacağımız gönüller olacaktır. Tüm bunları yaparken vicdanımızı yanımıza alarak dürüst, ahlaklı ve etik davranmaya özen gösterelim. Bu pandemi sürecinde daha iyi gördük ki, sağlık çalışanları olarak her zaman önemli bir yere sahibiz. Büyük fedakarlık ve özveri isteyen mesleğimizi hakkıyla yerine getireceğimize kendim ve arkadaşlarım adına söz veriyorum” diye konuştu.
Dönem üçüncüsü Otopsi Yardımcılığı programı öğrencisi Zeliha Şahin de “Öncelikle bugünlere gelmemizde büyük emeği olan ailelerimize, tüm hocalarımıza ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım hayat bizleri bulunmak istediğimiz yerlere taşır. Hepimizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim” dedi.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının öğrenciler için hazırladıkları dinleti ile devam eden tören; mezunların Doç. Dr. Oya Ögenler eşliğinde mesleki yeminlerini etmesi, temsili diplomaların alınması ve kep fırlatma ile sona erdi.

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