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Sağlık personeli başvurusu için 11 Eylül son

MALATYA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’ne alınacak 292 sağlık personeli başvurusu 11 Eylül’de sona erecek.Geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanına göre 292 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacak olan İnönü Üniversitesi, bu kapsamda başvurular 27 Ağustos 2020 tarihinde başlatmıştı.İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor.İlan sonucuna gör başvuru yapmış olan adayların KPSS puanları ele alınarak yapılacak sıralama ile adayların yerleşme durumu belirlenecek.

Malatya İnönü Üniversitesi’ne alınacak 292 sağlık personeli başvurusu 11 Eylül’de sona erecek.
Geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanına göre 292 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacak olan İnönü Üniversitesi, bu kapsamda başvurular 27 Ağustos 2020 tarihinde başlatmıştı.
İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
İlan sonucuna gör başvuru yapmış olan adayların KPSS puanları ele alınarak yapılacak sıralama ile adayların yerleşme durumu belirlenecek. Buna göre adayların sıralaması KPSS’den almış oldukları en yüksek puana göre belirlenecek.
Yerleştirme sonuçları en geç 30 Eylül 2020 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacak.

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Merkez
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Merkez
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