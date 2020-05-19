Sağlık personeline bayrak hediyesi ve erzak desteği

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) mücadelesi veren ve İlçe Hıfzssıhha Kurulu tarafından belirlenen yerde konaklayan sağlık çalışanlarını ilçe protokolü ziyaret etti.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi’nde Korona virüs ile mücadele kapsamında izole edilen sağlık çalışanlarını, izole edildikleri konutlarda Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Umut Işık ve AK Parti Emet ilçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Türk bayrağı ile birlikte, sağlık personeline meyve, kolonya ve erzak dağıtımında da bulundu.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Dün cephelerimizde çocuk, genç, yaşlı demeden hep birlikte düşmanla mücadele veriliyordu. Bugün ise tüm dünyada olduğu gibi gözle görülemeyen bir virüsle savaşımız sürüyor. Bu savaşta cephenin en önünde sağlık çalışanlarımız var. Fedakarca 24 saat, halkımızın sağlığı için hastalıkla mücadele veriyorlar. Bizlerde halk olarak sağlık ordumuzun arkasında olduğumuzu ve bu savaştan zaferle çıkarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettireceklerine inancımızı ifade etmek için kendilerine birer Türk bayrağı armağan ettik. Ayrıca onların yanında olduğumuzu bilmeleri için ziyaret gerçekleştirdik’’ diye konuştu.

