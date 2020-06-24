Sağlık poliçelerinde 3 ayda yüzde 25 artış yaşandı

İSTANBUL (AA) - Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen pandemi öncesinde Türkiye’de sigorta penetrasyonunun oldukça düşük olduğunu belirterek, "Pandemi dönemi, sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlattı. Son 3 ayda sağlık sigortalarında yaşanan yüzde 25 artışla, toplumsal bilincin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de pandeminin yavaş yavaş kontrol altına alınmasıyla birlikte, bu sürecin toplum üzerinde yaratmış olduğu etkiler de kendini göstermeye başladı. Kovid-19 öncesinde sigorta sektöründe özellikle sağlık sigortası alanında algı ve toplumsal bilinç oldukça zayıfken, riskin hayatımızı ele geçirmesiyle birlikte toplumda sağlığın ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu.

Sağlığın hayattaki en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Gülen, "Salgın, bizlere sağlığın aslında çok büyük bir risk olduğunu ve hayatı bir anda durdurabileceğini gösterdi. Salgınla toplum olarak sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladık. Bu anlamda pandemi öncesinde oldukça düşük olan toplumsal bilincin, sağlık sigortalarında oldukça yükseldiğini söyleyebilirim. Tüm branşlarda pandeminin etkisiyle öngörülen oranlarda düşüş yaşanırken sağlık sigortasında aksine talebin artmış olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.