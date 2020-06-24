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Sağlık poliçelerinde 3 ayda yüzde 25 artış yaşandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: - "Pandemi dönemi, sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlattı. Son 3 ayda sağlık sigortalarında yaşanan yüzde 25 artışla, toplumsal bilincin arttığını görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen pandemi öncesinde Türkiye’de sigorta penetrasyonunun oldukça düşük olduğunu belirterek, "Pandemi dönemi, sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlattı. Son 3 ayda sağlık sigortalarında yaşanan yüzde 25 artışla, toplumsal bilincin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de pandeminin yavaş yavaş kontrol altına alınmasıyla birlikte, bu sürecin toplum üzerinde yaratmış olduğu etkiler de kendini göstermeye başladı. Kovid-19 öncesinde sigorta sektöründe özellikle sağlık sigortası alanında algı ve toplumsal bilinç oldukça zayıfken, riskin hayatımızı ele geçirmesiyle birlikte toplumda sağlığın ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu.

Sağlığın hayattaki en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Gülen, "Salgın, bizlere sağlığın aslında çok büyük bir risk olduğunu ve hayatı bir anda durdurabileceğini gösterdi. Salgınla toplum olarak sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladık. Bu anlamda pandemi öncesinde oldukça düşük olan toplumsal bilincin, sağlık sigortalarında oldukça yükseldiğini söyleyebilirim. Tüm branşlarda pandeminin etkisiyle öngörülen oranlarda düşüş yaşanırken sağlık sigortasında aksine talebin artmış olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Gülen, sağlık sigortalarında marttan bu yana yaklaşık yüzde 25 artış olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisini olumlu anlamda gördüğümüz tek unsur, sağlık sigortalarına yönelik bilincin artışı oldu. Bu dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adetlerimizde de yüzde 10’lık bir artış trendi mevcut. Pandeminin yanı sıra nüfus istatistiklerine baktığımız zaman, insan ömrünün uzadığını da görüyoruz. Ömür uzadıkça kronik hastalıklarda da artış yaşanıyor. Daha önce hastane başvurularının önemli bir bölümü akut rahatsızlıklarla ilgiliyken, günümüzde bu durum tersine dönerek, yüzde 65-70 oranlarında kronik rahatsızlıklardan oluşmaya başladı. Bu bağlamda, uzun ömür sağlığa ve sağlık sigortalarına olan ihtiyacı önemli ölçüde artıracaktır."

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