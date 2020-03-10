Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi iş birliğiyle sağlık sektöründe kadınların durumunu ele almak amacıyla "Sağlık Sektöründe Kadın" paneli gerçekleştirildi. "Sağlık ekonomisinde kadın", "Türkiye'de kadın cerrah olmak", "kadınlar neden erkek doktor tercih eder", "toplumsal cinsiyet", "sağlık sektöründe şiddetin önüne nasıl geçilir" gibi konuların ele alındığı panel, Fenerbahçe Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Türkiye'de ve dünyada sayılara bakıldığında, çalışan kadınların yüzde 70'inin tarım, yüzde 10'unun sanayi, yüzde 20'sinin de hizmet sektöründe çalıştığını gördüklerini belirterek, "Sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Bu ciddi bir avantaj." dedi.

- "Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 60'ı kadın"

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op.Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sektörü olarak şanslı bir grup olduklarını belirterek, "Ülkemizde ve dünyada sayılara baktığımızda, çalışan kadınların yüzde 70'inin tarım sektöründe, yüzde 10'unun sanayi sektöründe, yüzde 20'sinin hizmet sektöründe çalıştığını görüyoruz. Sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Bu ciddi bir avantaj." dedi.

Hemşirelik, hekimlik gibi mesleklerin kadınlar tarafından tercih edilen bir meslek olması ve hasta karşılama çalışanlarının da kadınlardan oluşmasının sağlık sektöründe kadınlar için avantaj oluşturduğunu vurgulayan Sarıyıldız, avantajların yanı sıra sektörün kadınlar açısından zorlukları bulunduğunu da söyledi.

Sarıyıldız, kadınların empati yeteneğinin yüksek ve hastalarıyla dertlenebilen bir yapıda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu durumun getirdiği stresin yanı sıra uzun çalışma saatleri, sağlık sisteminin 24 saat çalışan bir yapıya sahip olması ve çeşitli zorluklardan dolayı kadınlar açısından sağlık sektörü zor bir sektör olarak kabul edilebilir. Sağlık sektöründe çalışan kadınların stres faktörünün yüksek olduğunu, bu nedenle moral ve motivasyon açısından genellikle çabuk yorulabilen bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Bu sektörde yıpranma payı çok fazla."