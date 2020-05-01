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Sağlık Sen Başkanı Erzi’den öneri

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sağlık Sen Başkanı Erzi’den öneri

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Erzi; “Virüsle mücadele ederken, hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılmalıdır"" dedi.
Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi 1 Mayıs basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı. "Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembol günü olarak her yıl coşkuyla kutladığımız 1 Mayısa, bu sene, ne yazık ki korana virüsün gölgesi altında giriyoruz.Daha önceki yıllarda yaptığımız gibi demokrasilerin vazgeçilmezi “örgütlü toplum”, “örgütlü sendika” diyerek, binlerce üyemizle meydanları doldurup sorunlarımızı haykırarak dayanışmamızı pekiştirmek isterdik. Ne yazık ki Kovit19 salgını bireysel yaşamı evlerle sınırlandırıp, toplumsal yaşamı durma noktasına getirdiğinden, bu arzumuz mümkün görünmemektedir. Buna karşın bir milyon yüz bin sağlık çalışanı, salgınla kora kor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Üstelik tüm bunları kendi canları pahasına yapmaktadırlar. Ailelerini, yakınlarını, yuvalarını haftalarca görmedikleri veyahut uzaktan bakıştıkları bile oluyor. Buna karşın binlerce sağlık çalışanına virüs bulaştı ve ne yazık ki aralarında kaybettiklerimiz oldu. Vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, hasta olanların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz" dedi.
Başkan Erzi sözleri i şöyle tamamladı: "Milletimizin tamamının ittifak ettiği gibi, sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazıyor. Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız. Milletimizin beklentisinin ve inancının bu yönde olduğunun bilincindeyiz. Bunun yan ısıra toplumumuzun genelinde sağlık çalışanları lehine oluşan pozitif atmosferin de farkındayız. Temennimiz oluşan bu atmosferde, sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları kronik sorunların da bir an önce çözüme kavuşmasıdır. Nitekim süreç içeresinde bunun örneklerini gördük. Sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlerin cezalarında artışa gidilmesi, bunun güzel bir örneğidir. Sıra şimdi bu yasanın tam manasıyla uygulanmasına gelmiştir. Şifa dağıtılan sağlık kuruluşlarının şiddetle anılması kadar kötü bir şey olamaz" dedi
Erzi, "Virüsle mücadele ederken, hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılmalıdır"
Sağlık Sen Şube Başkanı Erzi açıklamasının devamında, "Sağlık hizmetleri keyfilik üzerine yürütülecek bir alan olmadığından icap nöbeti ücretleri mutlaka eksiksiz olarak ödenmelidir. Bazı idareciler, ücretlerini ödemeden sağlık çalışanlarına zorla icap nöbeti tutturuyor. Hizmetlerin kesintiye uğramaması noktasında sağlık çalışanları icap nöbeti tutmaktan kaçınmıyorlar ancak bunun mevzuatta öngörülen karşılığının da idarece esirgenmemesi gerekiyor. Kaldı ki bu nöbetlerin karşılığını bazı sağlık çalışanları alırken, bazıları alamıyor. Bu keyfiliğe son verilmelidir. Salgınla mücadele ederken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ise yaşadığımız zamanın ve yürütülen mücadelenin ruhuna uygun bir adım olacaktır. Çünkü sağlık çalışanları, görünmeyen düşmana karşı verilen amansız mücadelenin en ön saftaki yeri doldurulamaz neferleridir. Bu mücadele üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmayacak bir mücadeledir. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, bu mücadelenin yaşanılan zamanın ötesine taşan anlamları olduğunu her daim hatırlatacaktır" dedi.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:11
İkindi
17:00
Akşam
20:09
Yatsı
21:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
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