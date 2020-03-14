Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Demir: “14 Mart’ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır"

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, “14 Mart’ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır" dedi.

Demir, 14 Mart Tıp ve Sağlık Çalışanları Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Demir, korona virüsü nedeniyle tedbirler kapsamında birçok meslek kuruluşunun tatile girdiğini ifade ederek, “Ancak hastaneler hala açık. Sağlık çalışanları öksürüğü, gribi, nezlesi, nefes darlığı da dahil olmak üzere her türlü hastaya dokunuyor, muayene ediyor, kalbini dinliyor. Her türlü zorluğa ve riske karşı görevini hakkıyla yapan sağlık çalışanları ne yazık ki, hak ettiği döner sermayeyi alamıyor" diye konuştu.

“En zor koşullarda görev başındayız”

Demir, döner sermaye sistemindeki adaletsizlik başta olmak üzere, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan dolayı 14 Mart Tıp Bayramını bayram gibi kutlamaya hasret kaldığını vurguladı. Türkiye’de gerek kamuda gerekse özel sektörde alın teri akıtan 1 milyondan fazla sağlık çalışanının, vatandaşın sıhhati, mutluluğu ve yaşam kalitesi standartlarını artırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, “Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları; olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da insanımızın imdadına en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler” dedi.