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Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, salgınla mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarının döner sermaye alamamasına tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığının verilmesini isteyen Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, hükümete seslenerek, “Sağlık çalışanları ek ödemelerle birlikte moralini ve sağlığını da kaybetti.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı:

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, salgınla mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarının döner sermaye alamamasına tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.
Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığının verilmesini isteyen Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, hükümete seslenerek, “Sağlık çalışanları ek ödemelerle birlikte moralini ve sağlığını da kaybetti. Sağlık çalışanlarının bu feryadı artık duyulsun” dedi.
“Sağlık çalışanları sahip çıkılmalı”
Döner sermaye sisteminin çökmesi ile birlikte sağlık çalışanlarının mağdur edildiğini ifade eden Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, “Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmezse, hepimizin övünerek bahsettiği sağlık sistemi çöker. O zaman pandemi ile mücadele büyük yara alır. Sağlık çalışanlarını sahaya sürüp, yedek bırakmayan bürokratik irade suçludur. Yönetmelikler çözüm üretmek için çıkarılır. Ancak mevcut düzenlemeler sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Kargaşa oluşturuyor, sağlık sistemini tehlikeye sokuyor” dedi.
“Hükumet bu sese kulak vermeli”
Hükumetin sağlık çalışanlarının sesini duymasını isteyen Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, “Tavandan ek ödeme, devletin hazinesini adil olmayacak bir şekilde, az çalışanlar lehine kullandırmak suretiyle çalışan mağdur edilmiştir. Şimdi hastanelerin gelirleri daha kötü olmasına rağmen tavandan ek ödeme kesilmiş çalışanlar mağdur edilmiştir. İl Sağlık Müdürleri, Bakanlık bürokrasisi meslektaşlarına taşradaki yaşananları iyi anlatmalı, STK platformları Memur Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın gibi meseleyi her platformda dile getirmelidir. Çünkü sağlık herkesin sorunudur. Türkiye olarak en fazla övündüğümüz konulardan biri olan sağlık sistemimizin çökmesi kimsenin işine gelmez. Hükumetin bu gerçekleri görerek tedbir alması gerekir” şeklinde açıklamada bulundu.
COVID-19 salgını nedeniyle şu anda hastanelerde boş yatak bulmanın imkansız hale geldiğini vurgulayan Başkan Arayıcı, “Şu anda tüm dünyanın ortak sorunu olan COVID-19 salgınına karşı en büyük risk grubunu sağlık çalışanları oluşturuyor. Sağlık çalışanları, canlarını hiçe sayarak salgınla mücadelenin en ön safhasında fedakarca görev yapıyorlar. Böyle bir ortamda sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmek gerekirken, alın terlerinin karşılığı olan ek ödemelerin kesilmesi sağlık çalışanlarının moralini, heyecanını ve de sağlığını tüketmiştir. Fedakar ve özverili sağlık çalışanlarına reva görülen bu durum asla kabul edilebilir bir durum değildir. COVID-19 ile mücadele başarı elde edilmek isteniyorsa sağlık çalışanlarına maddi ve manevi destek verilerek mücadeleye yeni bir heyecan kazandırılmalıdır” ifadelerine yer verdi.
Pandemi ile mücadelede bizim öncü kuvvetimizin de moral gücümüzün de sağlık çalışanları olduğunu belirten Arayıcı, “Sağlık çalışanları tek sermayemiz, umudumuz. Onların demoralize olduğu yerde, düştüğü bir yerde isteğiniz kadar imkanınız olsun, oradan çıkamazsınız. Sağlık çalışanları olağanüstü bir gayret gösterdiler bu süreçte. Akşama kadar robot gibi çalışan bu arkadaşlarımızın bu süreçte bir gönül burukluğu var, bir kalp kırıklığı var, dolayısıyla bir sitemi var” diye konuştu.

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