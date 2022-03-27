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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Afyonkarahisar'da konuştu:

27.03.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin yasayla birlikte ceza alamaya başladığını kamuoyuyla paylaşmaya başladığımızda artık hastanelerde şiddetin önemli oranda kesileceğine ve azalacağına inanıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin yasayla birlikte ceza alamaya başladığını kamuoyuyla paylaşmaya başladığımızda artık hastanelerde şiddetin önemli oranda kesileceğine ve azalacağına inanıyoruz."dedi.

Durmuş, kentteki termal bir otelde sendikasının Afyonkarahisar-Bilecik-Isparta-Kütahya şubelerinin düzenlediği teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, sendikacıların en önemli görevinin sahadaki sorunları teşhis etmek olduğunu söyledi. Sağlık-Sen'in sahadaki sorunları yerinde ve tutarlı bir şekilde teşhis ettiğini dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

"Siyasi irade de bizim teşhis etmiş olduğumuz sorunlara, tedavi uygulamış oldu. Bizim bu kürsülerden 'şiddet' dediğimizde ve iki ayda bir düzenli olarak yayımladığımız raporlar birtakım çevreler tarafından görülmedi. Üzeri örtülen bu olaylar, sadece kimin başına geldiyse 'geçmiş olsun deyip kınadığımız' şiddet olaylarını çözüme kavuşturulması için Sağlık-Sen olarak büyük bir mücadelenin içerisindeydik. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda şiddetin katalog suçlar arasında gireceğini ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların yanına kar kalmayacağını açıkladı. Bu noktada da mecliste yapılmış olan çalışmalarda çok kısa bir süre içerisinde hayata girecek. Bu da sağlık çalışanlarının baskı altında ve korku içerisinde hizmet sunmasını ortadan kaldırmış olacak."

Durmuş, artık sağlık çalışanına şiddet uygulamayı düşünen kişinin artık bunu kafasında 50 kere hesaplayacağını vurguladı. İlk başta belki bunun etkisini görülmeyeceğini aktaran Durmuş, "Ama sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişilerin yasayla birlikte ceza alamaya başladığını kamuoyuyla paylaşmaya başladığımızda artık hastanelerde şiddetin önemli oranda kesileceğine ve azalacağına inanıyoruz. Ama başlı başına cezaların artırılmış olması, şiddeti ortadan kaldırmaz. Buna bağlı olarak idari, sistemsel ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar var. Mutlaka bunların da hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Durmuş, sağlık çalışanlarının malpraktis ile döner sermaye sorunlarına ilişkin Sağlık-Sen'in kazanımlarını anlattı.

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Keskin, Sağlık-Sen Şube Başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

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