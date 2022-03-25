Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Kütahya'da sendika binası açılışına katıldı:

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarının memnuniyetinin önemsendiği yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sendika şube binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin niteliksel ve fiziksel olarak sağlık altyapısının çok güçlü olduğunu söyledi.

Ülkenin ve milletin yararına olan her türlü kararın desteklenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Sendikal faaliyetlerle siyasi faaliyetlerle tüm vatandaşlarımızın geleceği, devletimizin bekası koruma altına alınmalı. Bugün bu sürecin bir parçası olan sendikamızın yeni binasının açılışı ve bu binamızın da çalışma ortamı, ilimizde başta olmak üzere sağlık çalışanlarının, sağlık camiamızın sorunlarının giderilmesi, birlikte hareket edilmesi konusunda ciddi fayda sağlayacaktır, katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar önemli"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili sendika olarak uzun süredir mücadele verdiklerini vurguladı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların önemli olduğunu dile getiren Durmuş, bunun hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık hizmeti alan toplumu ilgilendiren temel sorunlar olduğunu kaydetti.

Durmuş, bu temel sorunlara kalıcı, nitelikli neşter vurulmuş olmasının önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bundan sonraki süreçte sağlık hizmeti daha nitelikli şekilde sürdürülsün. İstiyoruz ki vatandaşın memnuniyeti için 7 gün, 24 saat çalışan sağlık çalışanlarının da memnuniyetinin merkeze alınmış olması... Bunu 14 Mart Tıp Bayramıyla sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarla beraber bunu görmüş olduk. Artık bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarının memnuniyetinin önemsendiği bir yeni dönem başlamış olacak."

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra sendika binasının açılışı gerçekleştirildi.

