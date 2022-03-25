YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Kütahya'da sendika binası açılışına katıldı:

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Kütahya'da sendika binası açılışına katıldı:

25.03.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarının memnuniyetinin önemsendiği yeni bir dönem başlamış olacak"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarının memnuniyetinin önemsendiği yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sendika şube binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin niteliksel ve fiziksel olarak sağlık altyapısının çok güçlü olduğunu söyledi.

Ülkenin ve milletin yararına olan her türlü kararın desteklenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Sendikal faaliyetlerle siyasi faaliyetlerle tüm vatandaşlarımızın geleceği, devletimizin bekası koruma altına alınmalı. Bugün bu sürecin bir parçası olan sendikamızın yeni binasının açılışı ve bu binamızın da çalışma ortamı, ilimizde başta olmak üzere sağlık çalışanlarının, sağlık camiamızın sorunlarının giderilmesi, birlikte hareket edilmesi konusunda ciddi fayda sağlayacaktır, katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar önemli"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili sendika olarak uzun süredir mücadele verdiklerini vurguladı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların önemli olduğunu dile getiren Durmuş, bunun hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık hizmeti alan toplumu ilgilendiren temel sorunlar olduğunu kaydetti.

Durmuş, bu temel sorunlara kalıcı, nitelikli neşter vurulmuş olmasının önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bundan sonraki süreçte sağlık hizmeti daha nitelikli şekilde sürdürülsün. İstiyoruz ki vatandaşın memnuniyeti için 7 gün, 24 saat çalışan sağlık çalışanlarının da memnuniyetinin merkeze alınmış olması... Bunu 14 Mart Tıp Bayramıyla sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarla beraber bunu görmüş olduk. Artık bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarının memnuniyetinin önemsendiği bir yeni dönem başlamış olacak."

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra sendika binasının açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı
Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildiAdnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltıKonya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
13:11
İkindi
16:39
Akşam
19:23
Yatsı
20:41
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.