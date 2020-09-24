YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'döner sermaye' ile ilgili açıklama:

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'döner sermaye' ile ilgili açıklama:

ADANA HABERLERİ  | 24.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

"Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece siz çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen Adana Şubesince Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen, “Sağlık-Sen Akademik Sağlık Yönetmeliği Programı” sertifika dağıtım törenine katıldı.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, programın çok önemli olduğunu söyledi.

"Toplumların kaderini değiştiren, niteliksiz çoğunluklar değil, nitelikli azınlıklardır." diyen Durmuş, şöyle konuştu:

"Kendinizi bulunmuş olduğunuz konum itibariyle asla değersiz görmeyin. Yapmış olduğunuz işi asla küçümsemeyin. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız hem kurumunuza hem ülkenize hem de geleceğinize o kadar büyük hizmet etmiş olursunuz. Bunun için illa önemli mevkilerde olmaya gerek yok. Biz Sağlık-Sen olarak, 'Ya işini en iyi bilen olacaksın ya da işini en iyi bilenlerle çalışacaksın.' diyoruz. Sağlık-Sen olarak Türkiye'nin sendikal mücadelesinde de taşları yeniden karıyoruz. Türkiye'deki memur sendikacılığına yönelik önemli adımlar atıyoruz."

Sendika olarak 'döner sermaye' konusunda çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Durmuş, şunları söyledi:

"Bugün döner sermaye bizim en önemli sorunumuz. Döner sermayedeki adaletsizlik artık insanların canına tak etmiş. Verilmeyen paralardan şikayetimiz yok. Ücretlerin az olmasından da şikayetimiz yok. Ama siz belli bir ücret dağıtıyor ve bunun içerisinde adaleti sağlayamıyorsanız bizim buna itirazımız var. İnsanların vicdanlarındaki adalet duygusunu sarsarsanız başarılı olamazsınız. Biz döner sermayeyle alakalı çalışmalar yaptık. Bakanlığımızın bütün yetkililerinin önlerine bu çalışmaları koyduk. Döner sermaye yönetmeliğinde hekim, hekim dışı personelin havuzu mutlaka ayrılmalı. Bir tarafta performans üreten bir kesim var, bir tarafta performans üretmeyen ama performans üreten doktorun üretmiş olduğu performansa göre ücret alan bir sağlık çalışanı grubu var. Sağlık çalışanları kamu adına hizmet veriyor. Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız."

Programın sonunda Durmuş ve protokol, dereceye girenlere ödül ve sertifikalarını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu

Adana Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:36
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Burcum Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Merkez Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
Çete savaşlarında akıl almaz yöntemler
Çete savaşlarında akıl almaz yöntemler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.