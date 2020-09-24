Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'döner sermaye' ile ilgili açıklama:

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece siz çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen Adana Şubesince Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen, “Sağlık-Sen Akademik Sağlık Yönetmeliği Programı” sertifika dağıtım törenine katıldı.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, programın çok önemli olduğunu söyledi.

"Toplumların kaderini değiştiren, niteliksiz çoğunluklar değil, nitelikli azınlıklardır." diyen Durmuş, şöyle konuştu:

"Kendinizi bulunmuş olduğunuz konum itibariyle asla değersiz görmeyin. Yapmış olduğunuz işi asla küçümsemeyin. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız hem kurumunuza hem ülkenize hem de geleceğinize o kadar büyük hizmet etmiş olursunuz. Bunun için illa önemli mevkilerde olmaya gerek yok. Biz Sağlık-Sen olarak, 'Ya işini en iyi bilen olacaksın ya da işini en iyi bilenlerle çalışacaksın.' diyoruz. Sağlık-Sen olarak Türkiye'nin sendikal mücadelesinde de taşları yeniden karıyoruz. Türkiye'deki memur sendikacılığına yönelik önemli adımlar atıyoruz."