Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’a Şanlıurfa’dan tepki

Sağlık-Sen Şube Başkanları, geçen hafta genel merkez tarafından görevden alınan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir’e destek olmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan’ın mezarı başında açıklama yapan Yabir, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’a ateş püskürdü.

"Çamur at izi kalsın mantığıyla ortaya atılan iddiaların tamamı maksatlıdır"

Görevden alınmasının şubeye yapılan bir darbe olduğunu söyleyen Abdulkadir Yabir, “Sağlık-sen tarihinde bir ilk yaşanıyor. Seçimle geldiğim görev, delegelerin tevdi ettiği yetki hiçe sayılıyor. Şubemize resmen darbe yapılıyor. Sağlık-Sen Şanlıurfa şube başkanı olarak geçen hafta haksız, hukuksuz ve onur kırıcı bir şekilde Sağlık-Sen Genel Merkezi tebliği ile görevden alındım. Seninle çalışmak istemiyoruz denilerek önce istifa etmem istendi, teşkilatımızın karşı çıkması sonrası da; Çok çirkin ve dayanaksız bir şekilde, mesnetsiz ithamlarla görevden alındım. Hemen, peşinden söylüyorum. Çamur at izi kalsın mantığıyla ortaya atılan iddiaların tamamı maksatlıdır. Hukuki yollara sonuna kadar başvuracak, mahkeme mahkeme dolaşacak ve seçimle geldiğim koltuğa mahkeme kararıyla geri döneceğim inşallah. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Yüz kızartıcı hiçbir meselem yok. Alnım açık, başım dik elhamdülillah. Sendikamızın maddi-manevi her türlü değerine sonuna kadar sahip çıktım, çıkmaya da devam edeceğim" dedi.