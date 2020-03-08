YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Sağlık-Sen Habur’da kadın çalışanları ziyaret etti

Sağlık-Sen Habur’da kadın çalışanları ziyaret etti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 08.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Habur Sınır Kapısında nöbette olan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri Habur’da nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Habur Sınır Kapısında nöbette olan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri Habur’da nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Sağlık-Sen Silopi temsilcisi Hasan Ökten ve üyeler, Habur Sınır Kapısında nöbet tutan kadın sağlıkçıları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı. Burada konuşan Anmal, dünyanın her yerinde kadının anıldığını, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığını söyledi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan vekili Sabğatullah Anmal şunları dedi:
"Kadın demek ayağının altına cennet atfedilen anne demektir. Hem sosyal hem toplumsal kimlikleri aynı bünyede toplayabilmek demektir. Sağlık sektöründe de yükü omuzlayan gizli kahramanlardır kadınlar. Doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan değerli kadınların günüdür. Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir. Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim."
Günleri kutlanan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Şırnak Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:26
İkindi
15:42
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Fırat Eczanesi
Uludere
Bilin Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Onur Eczanesi
Beytussebap
Çınar Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Silopi polisinden uyuşturucu semineri

Silopi polisinden uyuşturucu semineri

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Beytüşşebap’ta ekiplerin sarkıt nöbeti

Beytüşşebap’ta ekiplerin sarkıt nöbeti

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.