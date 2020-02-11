YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan’ı unutmadı

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan’ı unutmadı

İZMİR HABERLERİ  | 11.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, "Bugün Özgecan’ımızın 5’inci ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan’ı unutmadı

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, "Bugün Özgecan’ımızın 5’inci ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Canımız ilk günkü gibi yanıyor’’ dedi.
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu 5 yıl önce canice katledilen Özgecan Aslan’ı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade ederek, "Bundan tam 5 yıl önce duyduğumuz haberle sarsıldık. Tarsus’ta 20 yaşındaki bir genç kızımıza, evine gitmek için bindiği minibüste kendini bilmez biri tarafından tecavüze yeltenilmiş ve direndiği için canice öldürülmüştür. Ailesi kızlarının eve gelmemesi sonucu emniyete haber vermiş ve yapılan takipte Özgecan’ın cesedine ulaşılmıştı. ’Çok acı çekmiş midir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi canı yanmazdı’ diyen annenin, ’toprak atma meleğime’ diyen bir babanın feryadı hepimizin yüreğini dağladı. Bugün Özgecan’ımızın beşinci ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Canımız ilk günkü gibi yanıyor. Toplumumuzda kadına şiddet ve taciz haberlerini duymadığımız günler yaşamak için, çocuklarımızı çekirdekten eğitmenin ve onlara ahlaki değerleri öğretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz’’ dedi.

Tüm minibüs hatlarına afiş
Başkan Zavaroğlu Özgecan’ı asla unutmayacaklarını belirterek, "Toplumsal yozlaşmayı engellemek, kültürel ve ahlaki değerlerimize sahip çıkmak için, kadına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim. Bugün Özge Can’ın beşinci ölüm yıl dönümünde Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu olarak İzmir’deki tüm minibüs hatlarına asacağımız afişlerle Özgecan’ı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz’’ diye konuştu.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Özgecan Aslan’ı unutmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:01
Öğle
13:31
İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TFF 1. Lig'de "istikrar" sözde kaldı

TFF 1. Lig'de "istikrar" sözde kaldı

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Zabıtanın deposundan ihtiyaç sahiplerine

Zabıtanın deposundan ihtiyaç sahiplerine

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.