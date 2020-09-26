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Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: "Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, mali ve özlük haklarının düzeye getirilmesi adına döner sermaye uygulamasının hak ve hakikatten yana olmadığını belirten açıklama yaptı.Sendikanın Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından Mart-Nisan-Mayıs aylarında tavandan ek ödeme adı altında bir düzenleme yapılmıştı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi: "Döner sermaye uygulamaları hak ve hakikatten yana değil"

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, mali ve özlük haklarının düzeye getirilmesi adına döner sermaye uygulamasının hak ve hakikatten yana olmadığını belirten açıklama yaptı.
Sendikanın Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından Mart-Nisan-Mayıs aylarında tavandan ek ödeme adı altında bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme haktan ve hakkaniyetten tamamen uzak, sağlık çalışanlarının tamamını kapsamayan ve çalışma barışını bozan bir uygulamaya dönüşmüştü. Sağlık-Sen olarak itiraz etmiş ve kabul etmemiştik. Yayınlanan ek ödeme yazısı ile döner sermaye uygulamasının haktan, hakkaniyetten ve adaletten çok uzak olduğu bir kez daha ortaya konmuştur" ifadelerine yer verdi. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "2020 Yılı pandemi yılı olarak insanlığı zor günlere sokarken ülkemizde de son dönemde yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Dünya üzerinde devam eden korona virüse karşı savaşta en ön safta sağlık çalışanları bulunmakta ve mücadelenin başarılı olması için canını esirgemeden çalışmaktadır. Pandemi sürecinde verdiği bu yoğun mesaide insanların sağlığına kavuşması elbette ki sağlık çalışanları için en önemli önceliktir. Hastaların sağlığına kavuşması kişinin yakınları kadar bizleri de mutlu etmektedir. Hastaların sağlığına kavuşmasının verdiği mutluluğun yanında biz sağlık çalışanlarının da mali ve özlük haklarının yaşamımızı idame ettirecek düzeye getirilmesi bizlerin en doğal hakkıdır. Bu düzenleme fedakar sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek yerine, tam tersi etki ile moralini düşürmüştür. Sağlık kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanları ayırt edilmeksizin bir düzenleme beklerken aynı kurumda aynı işi yapan aynı branştaki çalışanlar eşit ve adil ücret alamamışlardır. Pandemi hizmeti veren birçok birim ve ünitede çalışan sağlık çalışanları bu ay ’0’ TL döner sermaye alacaktır."

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