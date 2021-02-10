Sağlık-Sen, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik 13 şiddet olayı yaşandığını bildirdi

Sağlık-Sen, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 13 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.

Sağlık-Sen, Sağlıkta Şiddet Raporu'nun ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Sendikadan ç yapılan açıklamada, şiddeti önlemenin yolunun "bir sağlık çalışanına uygulanan şiddetin 84 milyona yönelik olduğu" anlayışının içselleştirilmesi ve ona göre tavır alınmasıyla mümkün olacağını belirtildi.

"Ocak ayı boyunca, sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 13 şiddet olayı yaşandı." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olaylara sebebiyet veren 45 saldırgan, pandemiyle mücadele eden 19 sağlık çalışanını mağdur etti. 13 şiddet olayının 10'u hasta ve hasta yakınları, 1'i yönetici, 2'si de kendini bilmez kimseler tarafından gerçekleştirildi. 13 olayın 10'u hem sözlü hem fiili, 2'si sözlü, 1'i ise taciz şeklinde yaşanmıştır. Bu veriler, şiddetin kaynağının da şeklinin de yeni yılın ilk ayında değişmediğini göstermektedir. "

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" olduğunu anımsatarak, "Böyle bir yılda, sağlık çalışanlarının şiddetle anılması, şiddetin mağduru olmaları kabul edilebilir bir tablo değil." değerlendirmesinde bulundu.