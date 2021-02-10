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Sağlık-Sen, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik 13 şiddet olayı yaşandığını bildirdi

10.02.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Sağlık-Sen, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik 13 şiddet olayı yaşandığını bildirdi

Sağlık-Sen, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 13 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.

Sağlık-Sen, Sağlıkta Şiddet Raporu'nun ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Sendikadan ç yapılan açıklamada, şiddeti önlemenin yolunun "bir sağlık çalışanına uygulanan şiddetin 84 milyona yönelik olduğu" anlayışının içselleştirilmesi ve ona göre tavır alınmasıyla mümkün olacağını belirtildi.

"Ocak ayı boyunca, sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 13 şiddet olayı yaşandı." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olaylara sebebiyet veren 45 saldırgan, pandemiyle mücadele eden 19 sağlık çalışanını mağdur etti. 13 şiddet olayının 10'u hasta ve hasta yakınları, 1'i yönetici, 2'si de kendini bilmez kimseler tarafından gerçekleştirildi. 13 olayın 10'u hem sözlü hem fiili, 2'si sözlü, 1'i ise taciz şeklinde yaşanmıştır. Bu veriler, şiddetin kaynağının da şeklinin de yeni yılın ilk ayında değişmediğini göstermektedir. "

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" olduğunu anımsatarak, "Böyle bir yılda, sağlık çalışanlarının şiddetle anılması, şiddetin mağduru olmaları kabul edilebilir bir tablo değil." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın sağlık çalışanları için zor bir yıl olduğuna dikkati çeken Durmuş, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle sağlık çalışanlarımız yıprandı, tükendi ve yoruldu. Bunların yanında bir de şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldılar. Canımızı yakan ve kronik bir sorun haline gelen şiddet için herkes elini taşın altına koymalı. Madem sağlık çalışanlarının fedakarlığı dilden dile dolaşıyor, madem 2021 sağlık çalışanlarının yılı o halde, şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni bir eylem planı oluşturulmalı. Tüm taraflar bir araya gelerek acilen eylem planını hayata geçirmeliyiz. Şiddet, görevlerini fedakarlıkla yürüten sağlık çalışanlarının kaderi olamaz, olmamalıdır. Bu konuda herkesin, her kurumun samimi olması gerekir. Ne var ki bu samimiyeti göremiyoruz. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapıların siper edildiği şiddet olayı hala hafızalarda. Saldırganlar, konutlarını terk etmeme şartıyla salıverildiler. Sağlıkta şiddetle bu şekilde mücadele edilmez."

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