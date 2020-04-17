YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun

Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasanın TBMM’de oy birliği ile kabul edilmesi sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun

Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasanın TBMM’de oy birliği ile kabul edilmesi sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık çalışanları şimdi de 3600 ek gösterge için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Sağlık-Sen olarak yıllardır mücadelesini verdikleri bir sorunun daha çözüme kavuşturulmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirttikten sonra, sağlıkla şiddeti önleme yasası ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Arayıcı, “Büyük bir özveri ve fedakarlıkla kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet en önemli sorunlarımızdan birisiydi. Yapılan yasal düzenlemelerle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin caydırıcı hale gelmesi biz sağlık çalışanları adına memnuniyet verici bir durumdur” dedi.
Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyerek, çok ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğine dikkat çeken Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, “Maalesef yasaların yeterince caydırıcı olmaması nedeniyle görevini yapan sağlık çalışanları bugüne kadar şiddetin her türlüsüne maruz kaldılar. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en acı bilançolarından birini de Gaziantep’te yaşadık. Çok değerli bir hekimimiz olan Dr. Ersin Arslan, bundan tam 8 yıl önce 17 Nisan 2012 tarihinde görevi başında şehit edildi. Kendisine ölüm yıl dönümünde bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.
3600 ek göstergeyi hak ediyoruz
Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin ardından sağlık çalışanlarının şimdi de 3600 ek göstergenin verilmesini beklediklerini hatırlatan Başkan Arayıcı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede cephenin en önünde sağlık çalışanları yer alıyor. Her türlü riski göze alarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için mücadele eden sağlık çalışanları uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor. Sağlıkta dönüşümün kahramanı olan, Avrupa’daki emsallerine göre kat kat iş yüküne sahip bulunan sağlık çalışanları emekli olduklarında insan onuruna yaraşır bir maaş almak istiyorlar. Covid-19 salgını nedeniyle yaşam riski altında, ağır çalışma koşulları ile hizmet veren sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyi fazlası ile hak etmektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:46
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.