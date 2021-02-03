YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü

03.02.2021 13:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ile görüştü.Yalçın, İdil Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile beraber İdil Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ile görüştü.

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ile görüştü.
Yalçın, İdil Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile beraber İdil Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ile görüştü. Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, din görevlilerinin toplumu ayakta tutan değerler olduğunu söyledi. Yalçın, "Peygamber varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimiz, güzel dinimizi yüce kitabımızdan bizlere aktaran hocalarımızdır. Önemli olan kurum çalışanlarına hizmet. Bu bazen sendika aracılığı ile olur, bazen kurumda çalışarak olur, nerede olursa olsun en güzel hizmeti sunacağına inanıyorum" dedi.
Diyanet-Sen İdil İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ise, "Kamu görevlilerimizden aldığımız gücü ülkemiz, milletimiz ve kamu görevlilerimiz için kullanıyoruz. Bir yandan kamu görevlilerimize kazanım üretirken, diğer yandan da ülkemizin ilerlemesi, milletimizin refahı için çalışıyoruz. Haksızlıkların karşısında, mazlumların yanında yer alıyoruz. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte Diyanet-Sen’imizin bayrağını daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı

Şırnak Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:29
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Yaşam Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Nas Eczanesi
Idil
Sabır Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Cizre Müftüsü Baran, TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

Cizre Müftüsü Baran, TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden kan bağış kampanyasına destek

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden kan bağış kampanyasına destek

Şırnak’ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Şırnak’ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışıyla 42 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışıyla 42 köy yolu ulaşıma kapandı

Uludere’de küçükbaş hayvanlara ultrason ile gebelik kontrolü yapılıyor

Uludere’de küçükbaş hayvanlara ultrason ile gebelik kontrolü yapılıyor

Fotoğraf severler Uludere’de kuş türlerini fotoğrafladı

Fotoğraf severler Uludere’de kuş türlerini fotoğrafladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.