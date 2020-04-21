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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş aile hekimleri ile bir araya geldi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 21.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, aile hekimleri ile bir araya geldi.Şırnak merkezde görev yapan aile hekimlerini ziyaret ederek kendileri ile bir araya gelen Uçaş, dünyada öngörülenin de üstünde bir etki ve bulaşıcılığa sahip korona virüs salgınından en fazla sağlık çalışanlarının etkilendiğini söyledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, aile hekimleri ile bir araya geldi.
Şırnak merkezde görev yapan aile hekimlerini ziyaret ederek kendileri ile bir araya gelen Uçaş, dünyada öngörülenin de üstünde bir etki ve bulaşıcılığa sahip korona virüs salgınından en fazla sağlık çalışanlarının etkilendiğini söyledi. Uçaş, "Çünkü herkesten önce ve herkesten daha fazla bu salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Öncü ekip ve ön safta bu salgınla mücadele eden tüm sağlık çalışanları gibi birinci basamak sağlık tesisleri de ayni hassasiyetle mücadele içinde olup gerek koruyucu gerekse risk birimi konusunda ayrı tutulmaması gerekir. Ülkemizdeki korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımızın olağanüstü çaba ile her gün yeni bir destanla karşılaşıyoruz. Veba ile mücadelede korkusuzca çalışırken maalesef gerek koordinasyon gerekse angarya işlerden dolayı hizmetlerden aksaklıklar yaşamasın diye mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Birinci basamak aile hekimliği ve birimlerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanları risk grubunda ayrım yapılmaması gerekiyor, çünkü hastanelere vatandaş yığılmasının önündeki etkenlerin başında geliyorlar. Bu nedenle sahayı dolaşırken bizler de tespitlerimiz not ederek ilgili birim ve sorumluları ile paylaşıyoruz" dedi.

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