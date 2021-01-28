Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş’tan atama bekleyen ağız ve diş sağlığı teknikerlerine destek

Pandemi süresi boyunca sağlık çalışanlarının büyük bir bedel ve büyük bir fedakarlık yaparak görev yaptığını belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin de bu sağlık ordusunda görev almak için atanmayı beklediklerini söyledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş ile makamında görüşen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Derneği Şırnak temsilcileri Fatma Babat ve Hediye Gayrinal atama bekleyen meslektaşların atanması için Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanından destek talebinde bulundu.

Makamında ABabat ve Gayrinal ile görüşen Ucaş, sağlık alanında ciddi bir şekilde istihdam açığının olduğunu ve pandemi sürecinin de eklendiğinde mevcut sağlık çalışanlarının yoğun bir iş yükü altında bitkin düştüklerini söyledi. Ucaş, “Sağlıktaki tüm alanlarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığı çalışanları da büyük iş yükünün altından kalkmaya çalışıyorlar. Diplomalı sağlık mezunları boşta dururken bu hizmeti ya işin ehli olmayanlar tarafından yürütülmesinden dolayı mevcut çalışanların bu iş yükü altında ezildiğine müşahede etmekteyiz. Fatma Babat ve Hediye Gayrinal bize rapor sundu. Biz de bu rapor doğrultusunda gerekli istihdamın hayata geçmesi için ilgili mercilerle irtibata geçerek bu sorunun çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Babat ve Gayrinal ise “Kamuda meslektaşların istihdamı ve atama bekleyen mezunları için hazırlanan raporu sunmak. Alanında 2 yıl eğitim görmüş ve bu eğitimi staj ile pekiştirmiş 25 bin mezunu olan ağız ve diş sağlığı teknikerlerin sorunlarını dile getirmek için Başkan Ucaş ile görüşüp destek talebinde bulunduk” dedi.

