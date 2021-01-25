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Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri, Bem Bir-Sen İdil temsilcisi ile bir araya geldi

25.01.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, Bem Bir-Sen İdil ilçe temsilcisi Baki Kartal’la bir araya gelip, fikir alışverişinde bulundu.Sağlık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil iş yeri temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ile beraber, Bem Bir-Sen İdil ilçe temsilciliğine getirilen Baki Kartal’la bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, Bem Bir-Sen İdil ilçe temsilcisi Baki Kartal’la bir araya gelip, fikir alışverişinde bulundu.
Sağlık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil iş yeri temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ile beraber, Bem Bir-Sen İdil ilçe temsilciliğine getirilen Baki Kartal’la bir araya geldi. Yalçın, Kartal’a görevinde başarılar diledi. Yalçın, "Sözleşmeli personelin kadro bekleyişi ve mağduriyeti 7 yıldır devam ediyor. Her yıl 31 Aralık’ta özellikle yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personeller diken üstünde. Yerel yönetimlerde personelin kaderi yönetiminin inisiyatifinde. Basit bir cümleyle iş akitleri feshediliyordu. Çok şükür İdil Belediyemizde bu durum söz konusu değil, hangi siyasi görüşten veya hangi sendikadan olursa olsun hepsi bu vatanın evladıdır. Bu anlamda İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy’a teşekkür ediyoruz. Sadece personelin işini düzgün yapıp yapmadığına bakmaları gerektiğine inanıyoruz. Aralık ayı sözleşmeli personel için bir kıyıma dönüşmemeli, sözleşmeli personele kadrosu verilmeli, hakkı teslim edilmeli" dedi.
Bem Bir-Sen İdil İlçe Temsilcisi Baki Kartal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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