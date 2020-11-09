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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Silopi Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya geldi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Uçaş ve beraberindekiler, Silopi ilçesinde hizmete açılan Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Silopi’de bir ay önce hizmete açılan Silopi Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya gelip, kurucu Müdür Hüsnü Öztürk’ten kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Uçaş ve beraberindekiler, Silopi ilçesinde hizmete açılan Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Silopi’de bir ay önce hizmete açılan Silopi Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları ile bir araya gelip, kurucu Müdür Hüsnü Öztürk’ten kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vatandaşlara devlet adına ulaştırılması gereken hizmetin hızlı ulaşması için Sosyal Hizmetler Merkezinin önemli bir kolaylık sağlayacağına inandığını belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, "Bizler Sağlık-Sen ailesi olarak devletimizin şefkat ve merhamet elinin muhtaç vatandaşlarımıza ulaşılmasında kurum çalışanların büyük özveri ile ulaştıracaklarından şüphemiz yoktur. Devletimizin muhtaç vatandaşlarına gerekli sosyal ekonomik yardımların sağlıklı ulaştırılması ve gerekli rehberlik ile yönlendirmenin yapılmasında Sosyal Hizmetler Merkezinin Silopi’de önemli bir görev ile hizmet edeceğine inanıyoruz" dedi.
Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk ise sendika yöneticilerine kurumun genel durumu ve hizmet kapsamı ile ilgili gerekli bilgiler vererek sendika yöneticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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