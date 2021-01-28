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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri, İdil Cumhuriyet Savcısı Hamzaçebi ile görüştü

28.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, beraberindeki sendika yöneticileri ile birlikte İdil Cumhuriyet Savcısı Bilal Hamzaçebi ile görüştü.Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve sendika yöneticileri, İdil Esnaf Odası Başkanı Nurettin Akyan ile birlikte İdil Cumhuriyet Savcısı Hamzaçebi ile makamında görüşüp görevinde başarılar diledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, beraberindeki sendika yöneticileri ile birlikte İdil Cumhuriyet Savcısı Bilal Hamzaçebi ile görüştü.
Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve sendika yöneticileri, İdil Esnaf Odası Başkanı Nurettin Akyan ile birlikte İdil Cumhuriyet Savcısı Hamzaçebi ile makamında görüşüp görevinde başarılar diledi. Yalçın, sağlık camiası olarak adliyede, savcılıkta görev yapanlar için üzerlerine düşen bir görevin olması halinde her türlü desteği kendilerine vereceklerini söyledi.
İdil Cumhuriyet Savcısı Bilal Hamzaçebi ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası benim ilk görev yerim, benim için kıymetli bir ilçe. Burada olmaktan gayet memnunum, inşallah halkımızla, devlet kurumlarıyla, sağlık camiamızla, esnafımızla uyumlu bir şekilde çalışırız" dedi.

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