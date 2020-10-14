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Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden Kızılay’a kan bağışı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube yönetimi, pandemi nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulunarak, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, sendika yöneticileri ve sağlık çalışanlarından oluşan grup ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına gelerek bağşıta bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube yönetimi, pandemi nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulunarak, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, sendika yöneticileri ve sağlık çalışanlarından oluşan grup ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına gelerek bağşıta bulundu. Kan verdikten sonra konuşan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, "Kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Verdiğin kan bugün başkasını kurtarıyorsa yarın da seni kurtarabilir. Sağlığın için, iyilik için her kesi kan bağışına davet ediyorum" dedi.

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