Sağlık - Sen Şube Başkanı Köksal aile hekimleri ile bir araya geldi

Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, entegre ilçe hastanelerinde ve entegre nöbet hizmeti sunan merkezlerde görev yapan aile hekimleri ile bir araya geldi.

Eskişehir Sağlık - Sen hizmet binasında gerçekleşen buluşmada aile hekimliği sistemi, ilçelerde aktif nöbet hizmetleri, adli defin icap nöbetleri, ulaşım, güvenlik, genel olarak ilçelerde verilen sağlık hizmetlerinde karşı karşıya kalınan sıkıntılar, talepler ve beklentiler üzerine istişarelerde bulunuldu. Bunun yanı sıra Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Ücretlendirme Yönetmeliği özelinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirilirken Eskişehir Sağlık - Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, toplantıya katılarak saha sorunlarını istişare ettikleri aile hekimlerine teşekkür etti.

